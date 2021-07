Genova, piazza De Ferrari tricolore: esplode la gioia per la vittoria dell’Italia a Euro 2020 (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria ai rigori scatena le migliaia di persone assiepate davanti ai maxischermi. Caroselli per le strade di tutta la provincia. A De Ferrari centinaia di giovani forzano gli accessi, polizia pronta a sgomberare. Il sindaco Bucci deve intervenire in prima persona Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 12 luglio 2021) Laai rigori scatena le migliaia di persone assiepate davanti ai maxischermi. Caroselli per le strade di tutta la provincia. A Decentinaia di giovani forzano gli accessi, polizia pronta a sgomberare. Il sindaco Bucci deve intervenire in prima persona

Advertising

illibata : RT @autocostruttore: Tentata violenza sessuale in piazza De Ferrari a Genova: una ragazza di 18 anni è stata palpeggiata da un cittadino pa… - Sonotornato4 : RT @autocostruttore: Tentata violenza sessuale in piazza De Ferrari a Genova: una ragazza di 18 anni è stata palpeggiata da un cittadino pa… - la__maysa : RT @OffTopic_lab: Sul sito di @supportolegale sono stati riassunti i processi principali riguardo al #G8 di #Genova del 2001: ai/alle manif… - 4ca9958894d8425 : RT @zeropregi: Sul sito di @supportolegale sono stati riassunti i processi principali riguardo al G8 di Genova del 2001: ai/alle manifestan… - genova24 : RT @NakisInGenoa: #Genova Stamattina Piazza Villa - Castelletto - ore10:15 circa - 7 bus turistici in contemporanea. che mi dicono essere… -