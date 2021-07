Future USA contrastati in attesa di Wall Street (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo una chiusura di settimana in positivo, l’andamento dei Future USA segnala che il mercato americano aprirà oggi contrastato, con Dow Jones e S&P 500 in rosso. Da un lato gli investitori sono preoccupati per il diffondersi della variante Delta del coronavirus, che potrebbe rallentare la crescita dell’economia, dall’altro attendono alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione degli utili, verranno diffusi i dati chiave sull’inflazione e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà al Congresso. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,38% a 34.619 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,17% a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo una chiusura di settimana in positivo, l’andamento deiUSA segnala che il mercato americano aprirà oggi contrastato, con Dow Jones e S&P 500 in rosso. Da un lato gli investitori sono preoccupati per il diffondersi della variante Delta del coronavirus, che potrebbe rallentare la crescita dell’economia, dall’altro attendono alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione degli utili, verranno diffusi i dati chiave sull’inflazione e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà al Congresso. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,38% a 34.619 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,17% a ...

