Futura | viaggio in Italia e documento sui divenenti firmato d Marcello | Munzi e Rohrwacher

(Di lunedì 12 luglio 2021) Volessimo fare un torto al documentario collettivo– in queste ore alla Quinzaine des Realisateurs di Cannes -, ai suoi autori Pietro, Francescoe Alice, dovremmo scrivere che in quest’opera, dove si interpellano decine di giovanini sul loro futuro di adulti – dal Giambellino milanese alla Mariglianella napoletana, dai campi aperti di Cuneo all’urbe della Garbatella – si trovano risposte definitive e verità assolute. Inveceè uno squarcio osservativo granuloso, aspro, verista, ma soprattutto un testo aperto, riscrivibile, poroso. Un ...

... che ha messo al centro proprio l'idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso l'Italia. è un'inchiesta lontana dalla messa in ... IN DIRETTA DA CANNES Su @fqmagazineit Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher e il futuro, ipotizzato, dai giovani italiani ...