Funzionario Oms guarda la finale di Euro 2020 e twitta: “Devastante contagio in diretta” (Di lunedì 12 luglio 2021) Maria van Kerkhove, responsabile emergenza Covid: «La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate» Leggi su lastampa (Di lunedì 12 luglio 2021) Maria van Kerkhove, responsabile emergenza Covid: «La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate»

Advertising

RaiNews : #EURO2020, funzionaria #Oms: devastante contagio in diretta - MediasetTgcom24 : Europei, funzionario Oms: 'Devastante contagio in diretta' #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Euro 2020, funzionario Oms: 'Devastante contagio in diretta' #oms - giulio_mastro : Il risvolto della medaglia ++ EUROPEI: FUNZIONARIO OMS, DEVASTANTE CONTAGIO IN DIRETTA ++ - JohnHard3 : RT @Il_Vitruviano: Il 'funzionario' OMS è la signora De Kerkhove famosa gaffeur che a novembre 2020 diceva che gli asintomatici non trasmet… -