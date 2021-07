Fratoianni sulla vicenda dei 422 lavoratori Gkn | ' Interrogazione al governo | non può chiudere'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Scongiurare con ogni mezzo la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio Ilcosa intende fare per richiamare aziende e Confindustria al rispetto degli accordi? Nel caso di ulteriori simili ...

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni sulla

Dire

... soprattutto alla luce dell'Avviso comune firmato lo scorso 29 giugno dal governo e dalle parti sociali.' 'E quello che appare ancora più grave - conclude- è che la Gnk, associata a ...... Matteo Orfini (Pd), da, dai quotidiani A vvenire e Manifesto Bonino,e ... in provincia di Catania, già impegnato in altre forniture - è stato selezionato anchebase dell''...Il segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Comportamento della multinazionale Gkn è stato ed è intollerabile, soprattutto alla luce dell'Avviso comune firmato lo scorso 29 giugno dal governo e dal ...È quanto si chiede al presidente del consiglio Draghi e al ministro Giorgetti nell'interrogazione parlamentare al governo, primo firmatario Nicola Fratoianni segretario ... datoriali non rispetteranno ...