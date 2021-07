Franco: “A Venezia per il suo storico equilibrio delicato con la natura” (Di lunedì 12 luglio 2021) E’ stato il ministro dell’Economia Daniele Franco a chiudere la presentazione della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità” nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca’ Corner. Impegnato fino all’ultimo con i lavori del G20 Economia, che si è svolto in questi giorni proprio nella Laguna. “Quella del clima è una gestione che ormai tutti riconoscono essere fondamentale – ha esordito l’esponente del governo Draghi, che proprio nel summit internazionale ha posto il tema ambientale e quello economico in simbiosi – e se non si farà nulla, il riscaldamento globale causerà situazioni molto critiche. Dobbiamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) E’ stato il ministro dell’Economia Danielea chiudere la presentazione della Fondazione “capitale mondiale della sostenibilità” nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca’ Corner. Impegnato fino all’ultimo con i lavori del G20 Economia, che si è svolto in questi giorni proprio nella Laguna. “Quella del clima è una gestione che ormai tutti riconoscono essere fondamentale – ha esordito l’esponente del governo Draghi, che proprio nel summit internazionale ha posto il tema ambientale e quello economico in simbiosi – e se non si farà nulla, il riscaldamento globale causerà situazioni molto critiche. Dobbiamo ...

