Francia | servirà il green pass in ristoranti | bar | treni e aerei Figliuolo | buona soluzione per locali e mezzi di trasporto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia servirà

Dal 21 luglio sarà richiesto Oltralpe un documento vaccinale per tutti gli eventi con più di 50 persone Laannuncia nuove misure contro la variante Delta del Covid. Dal 21 luglioun pass per entrare nei ristoranti, cinema o teatri. "In tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 ...Già dal 21 luglio sarà esteso anche per tutti coloro che hanno almeno 12 anni eper ... però, il presidente francese non esclude misure più drastiche: 'Laè toccata da una forte ripresa ...