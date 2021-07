“Forza Azzurri” E Emma Marrone si spoglia per la vittoria dell’Italia Lo scatto fa impazzire tutti

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia di Roberto Mancini ha resoorgogliosi nella serata di domenica 11 luglio. Glisono stati abili a battere 4-3 ai calci di rigore l’Inghilterra a Wembley, nel loro tempio del calcio, e a laurearsi meritatamente campioni d’Europa. Decisiva la parata finale del portiere Donnarumma sul tiro dagli undici metri di Saka. Sono stati in milioni in tutta la nazione a scendere in piazza e a festeggiare con grandissimo entusiasmo il raggiungimento di un traguardo veramente storico. Era infatti dal 1968 che l’Italia non alzava al cielo la coppa e questo si tratta del secondo Europeo conquistato nella sua storia. Anche i personaggi famosi hanno ...

chiellini : Il risultato è solo una parte del gioco ma questo risultato, questa vittoria, queste lacrime di gioia sono dedicate… - NicholasLatifi : Forza Azzurri!! ….. I am half Italian!?? #ITA - robymancio : Una squadra che ha avuto il coraggio di divertirsi. Ora manca l'ultimo passo, facciamolo ancora una volta tutti i… - AlteaFerrari : RT @Teresio_Boccia: #Euro2020Final Forza Italia ?? Forza azzurri ?? - davidwon4206 : RT @Acerbi_Fra: FORZA AZZURRI???? #Nazionale #Azzurri ?? #EURO2020 #Europeo #Italia #VivoAzzurro -

...per i colorima con la vittoria dell'Europeo a Wembley ci ha restituito ancora di più l'orgoglio di essere italiani e di saper tirare fuori da ogni situazione apparentemente ostile, una...Tutti non si sono complimentati con gli, in spregio alle più elementari norme della ... all'arrivo allo stadio, gli ha detto in italiano "Italia!" , ed è stato simpatico. Indossava sotto ...(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Mancini non solo ha riportato l'entusiasmo per i colori azzurri ma con la vittoria ... situazione apparentemente ostile, una forza interiore che in pochi al mondo possono ...L'immagine di Vialli e Mancini stretti l'uno all'altro diventa l'emblema di una vittoria storica per l'Italia.