Fortnite sta per accogliere LeBron James con nuove skin (Di lunedì 12 luglio 2021) Un'altra celebrità sta per entrare a far parte del mondo virtuale di Fortnite, ovvero il giocatore di basket professionista e star di Space Jam 2, LeBron James. Attraverso Twitter è comparso il leak delle skin di LeBron James, che dovrebbero arrivare in concomitanza con l'uscita del film Space Jam: A New Legacy in arrivo questa settimana (il film dovrebbe arrivare a settembre in Italia). La skin dell'atleta avrà tre stili: Tune Squad, Majesty e Casual. Tutte e tre riflettono il suo outfit presente in Space Jam. Come sempre, ci sarà anche una coppa competitiva per vincere ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Un'altra celebrità sta per entrare a far parte del mondo virtuale di, ovvero il giocatore di basket professionista e star di Space Jam 2,. Attraverso Twitter è comparso il leak delledi, che dovrebbero arrivare in concomitanza con l'uscita del film Space Jam: A New Legacy in arrivo questa settimana (il film dovrebbe arrivare a settembre in Italia). Ladell'atleta avrà tre stili: Tune Squad, Majesty e Casual. Tutte e tre riflettono il suo outfit presente in Space Jam. Come sempre, ci sarà anche una coppa competitiva per vincere ...

