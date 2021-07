Forte ripresa dei contagi in Francia. Macron annuncia nuove misure anti-Covid. Vaccino obbligatorio per il personale sanitario (Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto ai francesi, con un messaggio televisivo, dopo il consiglio di Difesa sanitario che si è tenuto oggi all’Eliseo. In Francia, si stanno infatti moltiplicando timori e segnali d’allerta per la rapida avanzata della variante Delta, che ormai rappresenta circa il 50% dei contagi. Macron ha annunciato nuove misure anti-Covid in particolare la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario, “un’ipotesi molto probabile e legittima”; ha detto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuelsi è rivolto ai francesi, con un messaggio televisivo, dopo il consiglio di Difesache si è tenuto oggi all’Eliseo. In, si stanno infatti moltiplicando timori e segnali d’allerta per la rapida avanzata della variante Delta, che ormai rappresenta circa il 50% deihatoin particolare la vaccinazione obbligatoria del, “un’ipotesi molto probabile e legittima”; ha detto ...

