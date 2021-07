Fiorentina | Papu Gomez sogno impossibile di Commisso Italiano vuole Pobega

(Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica.it, uno sarebbe ildi Rocco, presidente della: Alejandro. Il, tuttavia, si trova bene a Siviglia e per il suo dirigente Monchi non è da ritenersi sul mercato. Un’altra richiesta, stavolta a centrocampo e proveniente dal tecnico Vincenzo, si chiama Tommaso. L’allenatore vorrebbe allenarlo anche a Firenze ma il Milan, che ne detiene il cartellino, potrebbe offrirgli una chance. SportFace.

Calciomercato Fiorentina: i toscani sono sempre alla ricerca di giocatori duttili per il proprio centrocampo, ecco i nomi caldi.