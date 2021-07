Finanziamenti alla Guardia costiera libica: il momento della verità (Di lunedì 12 luglio 2021) Globalist non ha lesinato articoli e interviste su quel finanziamento della vergogna. Il finanziamento all'associazione a delinquere denominata Guardia costiera libica. Ci siamo rivolti al presidente ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 luglio 2021) Globalist non ha lesinato articoli e interviste su quel finanziamentovergogna. Il finanziamento all'associazione a delinquere denominata. Ci siamo rivolti al presidente ...

Advertising

SaraTiraboschi : RT @globalistIT: Per quanto finanzieremo ancora un'associazione a delinquere? Ne parla Umberto De Giovannangeli - aranciaverde : RT @globalistIT: Per quanto finanzieremo ancora un'associazione a delinquere? Ne parla Umberto De Giovannangeli - globalistIT : Per quanto finanzieremo ancora un'associazione a delinquere? Ne parla Umberto De Giovannangeli - marcopapiani : L’esperienza e la professionalità di Pont-tech, unita alla presenza di una associazione come Confartigianato, potra… - anna_baudo : @fattoquotidiano @stanzaselvaggia Siete alla frutta. Spero che vi taglino i finanziamenti, vista la disinformazione e l’odio che diffondete. -