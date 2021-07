Finals, Antetokounmpo asfalta Phoenix e riapre la serie: 120-100 Bucks (Di lunedì 12 luglio 2021) I Milwaukee Bucks vincono la loro prima gara alle Finals e accorciano la serie sul 2-1 Giannis chiude in doppia doppia da 41 punti I Bucks, sotto 2-0 dopo le prime due gare di Finals a Phoenix, scendono in campo con il giusto mix di rabbia agonistica e “disperazione” e portano a casa una vittoria dall’importanza fondamentale per il proseguo della serie. A differenza di gara 2, Antetokounmpo è supportato alla perfezione dagli altri due “Big Three” che, sin dalla palla a due, danno l’impressione di non voler lasciare nulla al caso. La sliding doors ... Leggi su zon (Di lunedì 12 luglio 2021) I Milwaukeevincono la loro prima gara allee accorciano lasul 2-1 Giannis chiude in doppia doppia da 41 punti I, sotto 2-0 dopo le prime due gare di, scendono in campo con il giusto mix di rabbia agonistica e “disperazione” e portano a casa una vittoria dall’importanza fondamentale per il proseguo della. A differenza di gara 2,è supportato alla perfezione dagli altri due “Big Three” che, sin dalla palla a due, danno l’impressione di non voler lasciare nulla al caso. La sliding doors ...

