Finale Europei a Roma: 31enne invade i binari della Metro B e blocca la circolazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma- Denunciato per interruzione di pubblico servizio, questo quanto accaduto nella serata di ieri ad un 31enne libico. invade i binari della Metro interrompendo la circolazione Siamo sulla Metro B, fermata Laurentina. Ieri poco prima delle 23 mentre si stava giocando la Finale degli Europei di calcio un uomo di 31anni di origine libica ha invaso i binari della Metro interrompendo il traffico per una decina di minuti. Il 31enne è stato poi identificato e ...

