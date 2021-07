Finale Euro2020 #ItscomingRome, i campioni siete voi: ecco le vostre foto più belle della notte magica (Di lunedì 12 luglio 2021) Gioia incontenibile, sorrisi, canti, che forse non erano solo per la partita: erano una sorta di liberazione dopo mesi duri, di sofferenza. Gli Europei 2021 sono stati per tutti un segno di rinascita nel quale gli italiani hanno creduto, partita dopo partita, sostenendo la loro squadra: quella degli azzurri. L’Italia vince gli Europei: l’album del tricolore Ieri sera a Wembley tutti gli italiani hanno vinto, non solo la squadra, non solo lo staff ma tutti i cittadini che hanno cantato l’inno nazionale. E così, con una mano sul cuore, hanno raccontato sui social tutte le emozioni della Finale Italia – Inghilterra. Vi abbiamo chiesto di mandarci le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) Gioia incontenibile, sorrisi, canti, che forse non erano solo per la partita: erano una sorta di liberazione dopo mesi duri, di sofferenza. Gli Europei 2021 sono stati per tutti un segno di rinascita nel quale gli italiani hanno creduto, partita dopo partita, sostenendo la loro squadra: quella degli azzurri. L’Italia vince gli Europei: l’album del tricolore Ieri sera a Wembley tutti gli italiani hanno vinto, non solo la squadra, non solo lo staff ma tutti i cittadini che hanno cantato l’inno nazionale. E così, con una mano sul cuore, hanno raccontato sui social tutte le emozioniItalia – Inghilterra. Vi abbiamo chiesto di mandarci le ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - gigiodonna1 : Ci siamo. Pronti per la finale ????#EURO2020 @azzurri #VivoAzzurro - armatra : Amici italiani come vedere il replay della finale in streaming? #Euro2020Final #EURO2020 #ITA - giusvo : @Misareirotta #Euro2020. La rabbia dei tifosi inglesi: italiani aggrediti all'uscita da #Wembley Disordini dopo la… -