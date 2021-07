Finale Euro 2020 | boom di ascolti tv | oltre 20 milioni | share all’83 | 6%

Advertising

SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 4-3 Risultato dopo i rigori ? ? #Shaw (2’) ? #Bonucci (67’) ? ?? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA… - marcoardemagni : Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che nel 2021 avremmo vinto Eurovision, Scudetto, Euro 2021 e tutto questo co… - ChiaraLove39 : RT @SkyTG24: Euro 2020, Italia campione: il confronto con gli eroi del ‘68. LE FOTO - _Tomteller_ : Mi confermate che la finale di EURO 2016 è l'unica partita giocata in carriera da Éder? Qualcuno l'ha mai visto gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Euro

approfondimento Europei, Italia in: le reazioni di gioia dei tifosi vip Dopo la ... I post scritti in italiano approfondimento2020, Italia campione: esplode la gioia dei vip sui social "...... la UEFA condanna fermamente i disgustosi insulti razzisti rivolti a diversi giocatori della nazionale inglese sui social media dopo ladi2020. Nello sport e nella società non c'è posto ...Autore del gol dell’1-1 ed eletto “Star of the match”, Leonardo Bonucci si è reso protagonista anche dopo la fine di ...Ma è anche lui un ottimo Presidente e questo è quanto ci serve realmente, e ci basta. Gli auguri di Carlo Ametrano. Il Presidente Mattarella a Londra per la finale di Coppa Euro ...