Figliuolo “Obiettivo 80% di vaccinati a settembre”

(Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa sera siamo a 58 milioni di inoculazione, questo significa 24 milioni e 200 mila italiani completamente, un dato importante ma non basta, ora dobbiamo intercettare gli indecisi”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo, ospite di “Tg2 Post”. “Pensiamo alle ‘notti magichè o open day o open night, ci deve essere un maggior coinvolgimento della medicina territoriale” ha aggiunto, “il numero di incerti è fondamentale per raggiungere l’immunità di gregge. Per finedobbiamo arrivare ad avere l’80% dei”. “Noi ...

...con il commissario straordinario per l'emergenza, la Toscana registra oggi qualcosa come 3milioni e 400mila vaccinazioni tra prime e seconde dosi, rendendo sempre più concreto l'......con il commissario straordinario per l'emergenza, la Toscana registra oggi qualcosa come 3milioni e 400mila vaccinazioni tra prime e seconde dosi, rendendo sempre più concreto l'...Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite di “Tg2 Post”. “Pensiamo alle ‘notti magichè o open day o open night, ci deve essere un ...Il governo vuole evitare che si ritorni sui banchi virtuali: l’obiettivo è scongiurare il ricorso massivo alla DAD, come ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. tutti, vaccinati e n ...