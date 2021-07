FIFA 22 tra Eroi FUT, creazione dei club e molti altri dettagli (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri, EA Sports ha annunciato ufficialmente FIFA 22: la novità principale, tra le altre, è la tecnologia HyperMotion che consentirà un livello di realismo mai visto finora. Non solo, ma attraverso la pagina web del gioco, ora sappiamo anche nuovi dettagli per quanto riguarda il gameplay. Tra questi troviamo "Eroi FUT", la modalità creazione club, il nuovo sistema di progressione per i Pro club e alcune nuove accattivanti opzioni di personalizzazione per Volta Football sono i principali cambiamenti del gioco. Per quanto riguarda Eroi FUT non ci sono molte ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri, EA Sports ha annunciato ufficialmente22: la novità principale, tra le altre, è la tecnologia HyperMotion che consentirà un livello di realismo mai visto finora. Non solo, ma attraverso la pagina web del gioco, ora sappiamo anche nuoviper quanto riguarda il gameplay. Tra questi troviamo "FUT", la modalità, il nuovo sistema di progressione per i Proe alcune nuove accattivanti opzioni di personalizzazione per Volta Football sono i principali cambiamenti del gioco. Per quanto riguardaFUT non ci sono molte ...

