FIFA 22 Hypermotion Technology | ecco come funziona!

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una delle novità di22, disponibile solo per le console di nuova generazione PlayStation®5, Xbox Series XS e su Google Stadia è la rivoluzionariache renderà ancora più avvincente ogni partita in qualsiasi modalità di22 su console! Si tratta di fatto di un nuovo sistema che grazie all’intelligenza artificiale ed L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Hypermotion

Basato su22 combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l'esperienza calcistica più realistica, fluida e ...22, sulle piattaforme di nuova generazione e su Stadia , promette un'esperienza calcistica senza precedenti grazie all'utilizzo della tecnologiaaccompagnata dal Sistema di Cattura ...Electronic Arts ha confermato che FIFA 22 arriverà su Google Stadia al day one. Il prossimo simulatore calcistico è in arrivo ad ottobre.Il nuovo simulatore calcistico di EA Vancouver potrà contare sulla tecnologia HyperMotion per offrire un'esperienza di gioco ancora più realistica ...