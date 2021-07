Fifa 22, come funziona il nuovo motore grafico HyperMotion (Di lunedì 12 luglio 2021) (Foto: Ea)Appuntamento al prossimo 1 ottobre per l’uscita di Fifa 22, il nuovo capitolo della saga di simulazione calcistica di Electronic Arts, che si svela con il primo atteso trailer ufficiale. Al centro delle novità c’è il performante motore grafico HyperMotion che spremerà al meglio le potenzialità delle console di nuova generazione con animazioni ultra-realistiche frutto di un ampio lavoro di cattura delle movenze dei giocatori più noti e dal lavoro di elaborazione degli algoritmi proprietari. Fifa 22 si potrà giocare su console di nuova generazione Ps5 e Xbox Series X/S, di vecchia ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) (Foto: Ea)Appuntamento al prossimo 1 ottobre per l’uscita di22, ilcapitolo della saga di simulazione calcistica di Electronic Arts, che si svela con il primo atteso trailer ufficiale. Al centro delle novità c’è il performanteche spremerà al meglio le potenzialità delle console di nuova generazione con animazioni ultra-realistiche frutto di un ampio lavoro di cattura delle movenze dei giocatori più noti e dal lavoro di elaborazione degli algoritmi proprietari.22 si potrà giocare su console di nuova generazione Ps5 e Xbox Series X/S, di vecchia ...

