FICO Eataly world di Bologna: la mini guida al parco permanente del cibo di cui tutti parlano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 22 Luglio 2021 riaprirà FICO il parco agroalimentare di Bologna. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere a riguardo, come arrivarci, quanto costa ed un po’ della sua storia e della sua rinascita. Chiunque ha sentito nominare almeno una volta FICO: il parco permanente dedicato al buon cibo italiano, alla sua cultura e a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 22 Luglio 2021 riapriràilagroalimentare di. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere a riguardo, come arrivarci, quanto costa ed un po’ della sua storia e della sua rinascita. Chiunque ha sentito nominare almeno una volta: ildedicato al buonitaliano, alla sua cultura e a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CipsInformatica : Abbiamo organizzato un incontro anche a #Bologna! Si parlerà di novità in #GDPR, del nuovo #PNRR e delle minacce… - CorrNazionale : #FicoEatalyWorld riapre il 22 luglio e non è più gratuito, visto che adesso si paga il biglietto (da 10 euro con il… - giulia4880 : RT @VanityFairIt: Dopo un anno di lavori, a Bologna la festa della nuova inaugurazione di Fico Eataly World, trasformato in un vero e propr… - daydream_sara : RT @VanityFairIt: Dopo un anno di lavori, a Bologna la festa della nuova inaugurazione di Fico Eataly World, trasformato in un vero e propr… - Madison11998499 : RT @VanityFairIt: Dopo un anno di lavori, a Bologna la festa della nuova inaugurazione di Fico Eataly World, trasformato in un vero e propr… -