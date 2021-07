Fibra e 5G. L’ultraveloce arriva per tutti (Di lunedì 12 luglio 2021) Un problema di molti è quello di assicurarsi una connessione stabile e veloce in aree dove le infrastrutture non sono fatte per supportare l’installazione dei nuovi hardware che lo permettano. Ma una buona notizia arriva da Salerno, dove è stato recentemente annunciato che la città e l’intera provincia potrebbero presto usufruire della Fibra ottica e dell’internet ultraveloce attraverso TIM e il suo portale Wholesale. Questa è considerata una delle iniziative più importanti e ambiziose per migliorare le infrastrutture sul territorio, ma potrebbe essere solo l’inizio dei grandi cambiamenti che porteranno una connessione più veloce nelle case e negli uffici. ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 12 luglio 2021) Un problema di molti è quello di assicurarsi una connessione stabile e veloce in aree dove le infrastrutture non sono fatte per supportare l’installazione dei nuovi hardware che lo permettano. Ma una buona notiziada Salerno, dove è stato recentemente annunciato che la città e l’intera provincia potrebbero presto usufruire dellaottica e dell’internet ultraveloce attraverso TIM e il suo portale Wholesale. Questa è considerata una delle iniziative più importanti e ambiziose per migliorare le infrastrutture sul territorio, ma potrebbe essere solo l’inizio dei grandi cambiamenti che porteranno una connessione più veloce nelle case e negli uffici. ...

