Festival of Speed 2021 - Le auto più veloci sulla collina di Goodwood FOTO GALLERY (Di lunedì 12 luglio 2021) L'edizione 2021 del Goodwood Festival of Speed si è appena conclusa: è arrivato il momento di tirare le somme e dare uno sguardo ai tempi delle vetture che hanno affrontato la celebre cronoscalata. In questa FOTO GALLERY abbiamo raccolto le dieci auto più veloci sulla salita di 1,86 chilometri nella tenuta di Charles Gordon-Lennox, da tutti conosciuto come Lord March, che nel 1993 fondò la kermesse dedicata ai motori. Una piccola anticipazione: in tutti i casi il cronometro si è fermato abbondantemente sotto il minuto. Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 luglio 2021) L'edizionedelofsi è appena conclusa: è arrivato il momento di tirare le somme e dare uno sguardo ai tempi delle vetture che hanno affrontato la celebre cronoscalata. In questaabbiamo raccolto le diecipiùsalita di 1,86 chilometri nella tenuta di Charles Gordon-Lennox, da tutti conosciuto come Lord March, che nel 1993 fondò la kermesse dedicata ai motori. Una piccola anticipazione: in tutti i casi il cronometro si è fermato abbondantemente sotto il minuto.

