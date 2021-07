Festival di Cannes, tre registi per Futura il film documento: “Ci siamo messi al servizio dei giovani” (Di lunedì 12 luglio 2021) La parola giovane esiste, anche in Italia. E si riferisce ai “divenenti”, per invocare una bella espressione presente in Futura, il reportage collettivo firmato da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher presentato oggi a Cannes alla Quinzaine des Realisateurs. Un film “documento” che trova valenza più nel metodo (cinema collettivo, orizzontale…) che non nella sua “meta”, pressoché inesistente essendo il lavoro dei tre cineasti libero e ontologicamente in progress, anche se compiuto e presto visibile nelle sale così come – nella loro speranza – in prime time della tv pubblica. Un lavoro che deve molto alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) La parola giovane esiste, anche in Italia. E si riferisce ai “divenenti”, per invocare una bella espressione presente in, il reportage collettivo firmato da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher presentato oggi aalla Quinzaine des Realisateurs. Un” che trova valenza più nel metodo (cinema collettivo, orizzontale…) che non nella sua “meta”, pressoché inesistente essendo il lavoro dei tre cineasti libero e ontologicamente in progress, anche se compiuto e presto visibile nelle sale così come – nella loro speranza – in prime time della tv pubblica. Un lavoro che deve molto alle ...

Advertising

Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - SalernoSal : Piatti del giorno: 1) Berrettini finale a @Wimbledon 2) @richardbranson inaugura i voli turistici spaziali 3) Nan… - Corriere : Festival di Cannes, ovazione per Nanni Moretti: 11 minuti di applausi - fiorenzamarcel1 : RT @felali9: Dopo essere stato classificato come film 'israeliano'. Gli artisti palestinesi si ritirano dal Festival di Cannes per l esclu… - Montecarlonews : Al Festival di Cannes, 'Deception', di Arnaud Desplechin, con Léa Seydoux e Denis Podalydès tratto dall'omonimo lib… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica " Missione Rio, trailer italiano Il terzo e ultimo , dal titolo "Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Allarme rosso in Africa nera", sarà invece presentato in anteprima a chiusura del Festival di Cannes 2021 , poi ...

'Drive My Car' porta Cechov in Giappone Ci vuole pazienza e dedizione per arrivare in fondo ai 179 minuti di Drive My Car , il film di Rysuke Hamaguchi presentato in Concorso al 74esimo Festival di Cannes, ma alla fine ci si ritrova con la soddisfazione di avere concluso un viaggio incredibilmente coerente, per quanto ostico. Il regista giapponese torna a Cannes dopo la buona ...

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 Cannes, Lea Seydoux e Wes Anderson saltano il festival, tra pandemia e preoccupazione Di seguito il primo trailer del film:. Deception: il trailer del film con Léa Seydoux presentato a Cannes 2021. Il libro originale è incentrato su un uomo…) Leggi ...

The French Dispatch: il trailer italiano annuncia la data di uscita del film di Wes Anderson Il trailer italiano di The French Dispatch, il film che Wes Anderson presenterà oggi a Cannes 2021, ne annuncia anche la data di uscita al cinema nel nostro Paese. Il trailer italiano di The French Di ...

Il terzo e ultimo , dal titolo "Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Allarme rosso in Africa nera", sarà invece presentato in anteprima a chiusura deldi2021 , poi ...Ci vuole pazienza e dedizione per arrivare in fondo ai 179 minuti di Drive My Car , il film di Rysuke Hamaguchi presentato in Concorso al 74esimodi, ma alla fine ci si ritrova con la soddisfazione di avere concluso un viaggio incredibilmente coerente, per quanto ostico. Il regista giapponese torna adopo la buona ...Di seguito il primo trailer del film:. Deception: il trailer del film con Léa Seydoux presentato a Cannes 2021. Il libro originale è incentrato su un uomo…) Leggi ...Il trailer italiano di The French Dispatch, il film che Wes Anderson presenterà oggi a Cannes 2021, ne annuncia anche la data di uscita al cinema nel nostro Paese. Il trailer italiano di The French Di ...