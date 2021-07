Festival di Cannes, Nanni Moretti e il suo Tre Piani: “Non ho voluto sapere dal produttore quanto offrivano Amazon, Disney e Netflix per il film. Volevo la sala” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Alexìs posso iniziare? Bene allora comincio!”. È in forma Nanni Moretti, loquacissimo alla propria conferenza stampa sulla Croisette dove – rompendo il rigido protocollo del Festival di Cannes – sceglie di presentare lui stesso il cast & crew del proprio film Tre Piani (qui la recensione). Applausi dagli astanti, dunque, per la sua verve che accompagna personalissimi siparietti mentre si rivolge ai suoi attori e produttori, incluso l’autore del libro Tre Piani a cui il film si ispira, Eshkol Nevo, presente all’incontro con la stampa. “Più passa il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) “Alexìs posso iniziare? Bene allora comincio!”. È in forma, loquacissimo alla propria conferenza stampa sulla Croisette dove – rompendo il rigido protocollo deldi– sceglie di presentare lui stesso il cast & crew del proprioTre(qui la recensione). Applausi dagli astanti, dunque, per la sua verve che accompagna personalissimi siparietti mentre si rivolge ai suoi attori e produttori, incluso l’autore del libro Trea cui ilsi ispira, Eshkol Nevo, presente all’incontro con la stampa. “Più passa il ...

Advertising

Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - SalernoSal : Piatti del giorno: 1) Berrettini finale a @Wimbledon 2) @richardbranson inaugura i voli turistici spaziali 3) Nan… - fed_palmieri : RT @RaiCinema: #Cannes2021: standing ovation e 11 minuti di applausi ieri per il film di Nanni Moretti, #TrePiani, unico italiano in concor… - FashionNewsMag : Scopri tutti i look di #Cannes21 insieme a noi???? trovi qua tutti gli outfit che hanno sfilato! #moda #style… -