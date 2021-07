Festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, a Milano 3 feriti gravi (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia ha vinto gli Europei nella finale contro l’Inghilterra a Wembley e, come prevedibile, una intera nazione si è riversata per la strade a festeggiare. Da Roma a Milano, tutti in piazza a sventolare il tricolore e esultare per una vittoria sofferta, arrivata soltanto dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e successivi supplementari si erano conclusi in parità, sull’1-1 con io vantaggio di Shaw e il gol di Leonardo Bonucci a ristabilire l’equilibrio in campo. Ma, come spesso purtroppo accade in questi casi, i Festeggiamenti sono andati oltre. Ne hanno fatto la spesa una quindicina di persone a Milano, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia ha vinto gli Europei nella finale contro l’Inghilterra a Wembley e, come prevedibile, una intera nazione si è riversata per la strade a festeggiare. Da Roma a, tutti in piazza a sventolare il tricolore e esultare per unasofferta, arrivata soltanto dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e successivi supplementari si erano conclusi in parità, sull’1-1 con io vantaggio di Shaw e il gol di Leonardo Bonucci a ristabilire l’equilibrio in campo. Ma, come spesso purtroppo accade in questi casi, isono andati oltre. Ne hanno fatto la spesa una quindicina di persone a, ...

nati_sfv_asf : Chi ci batte 3-0 in effetti merita di diventare Campione d‘Europa... ??Complimenti per un grandissimo torneo,… - ilpost : Le foto dei festeggiamenti per gli Europei nelle città italiane - stanzaselvaggia : La vigilessa accorsa in soccorso delle due colleghe in macchina è stata colpita con una bottiglia di vetro alle spa… - xbeginagainx : RT @perchetendenza: 'Scozia': Per i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia e per la sconfitta dell'Inghilterra in questo Paese https://… - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: #12luglio #foggia 42enne ucciso a colpi di pistola durante i festeggiamenti per l'Italia - -