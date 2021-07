Festa per l'Italia, notte di follia a Napoli: colpi di pistola e accoltellamenti (Di lunedì 12 luglio 2021) notte di follia a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo di calcio. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata una notte apocalittica per le poche ambulanze in servizio ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 12 luglio 2021)didurante i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo di calcio. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata unaapocalittica per le poche ambulanze in servizio ...

Advertising

RealPiccinini : Rientrato a casa alle 3.30 con le strade piene di gente che fa festa ?? Sono felice per tutto il gruppo… - TuttoMercatoWeb : ???? Festa a Milano per l'#Italia: fuochi d'artificio per l'impresa azzurra - Gazzetta_it : Scozzesi in festa per gli Azzurri: Mancini Braveheart ce l’ha fatta! #euro2020 - zazoomblog : Euro 2020 in Albania è festa per la vittoria dell’Italia sulle note di “Bella ciao” – Video - #Albania #festa… - GianpaoloNasta : @DryIce23 @jovinco82 E beh... mo per qualche giorno direi 'a briglia sciolta' se lo meritano! ?? E festa sia! ?? -