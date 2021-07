Fedez attacca Zayn Malik dopo gli insulti all’Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Fedez contro Zayn Malik dopo il commento offensivo durante la gara di ieri sera. La reazione ironica del rapper Fedez (foto Twitter)Dagli sfottò agli insulti: basta poco per passare da una cosa sostanzialmente accettabile all’altra da deprecare quando c’è di mezzo un’importante partita di calcio. Ieri la finale Inghilterra-Italia è stata purtroppo l’occasione di violenza verbale. Vittime non solo i calciatori inglesi Rashford, Sancho e Saka che dopo aver sbagliato i rigori hanno subito brutti insulti razzisti, ma direttamente e non se le sono dette anche ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021)controil commento offensivo durante la gara di ieri sera. La reazione ironica del rapper(foto Twitter)Dagli sfottò agli: basta poco per passare da una cosa sostanzialmente accettabile all’altra da deprecare quando c’è di mezzo un’importante partita di calcio. Ieri la finale Inghilterra-Italia è stata purtroppo l’occasione di violenza verbale. Vittime non solo i calciatori inglesi Rashford, Sancho e Saka cheaver sbagliato i rigori hanno subito bruttirazzisti, ma direttamente e non se le sono dette anche ...

Advertising

LaStampa : Ddl Zan, Renzi attacca Fedez: “Cantava canzoni omofobe e andava in piazza contro Napolitano” - EnzochiariMaggi : @ZanAlessandro @monicacirinna @matteosalvinimi - edoludo : RT @Andrea__Monti: FINALMENTE!!!! Povia attacca Fedez e il Ddl Zan: «Vergognatevi, tutto questo è una follia per i bambini» Video https://… - carlossartori19 : RT @Andrea__Monti: FINALMENTE!!!! Povia attacca Fedez e il Ddl Zan: «Vergognatevi, tutto questo è una follia per i bambini» Video https://… - AnnaP1953 : RT @Andrea__Monti: FINALMENTE!!!! Povia attacca Fedez e il Ddl Zan: «Vergognatevi, tutto questo è una follia per i bambini» Video https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez attacca Rai, l'ad Salini: dopo tre anni lascio Viale Mazzini solo con qualche rimpianto E forse anche per questo non graffia, non attacca, non recrimina, ma felpatamente manda a dire in ... Caso Fedez. Secondo lei il servizio pubblico deve controllare i contenuti o no? Non si è capito. "...

Renzi Vs Ferragni, il duello continua ...Renzi attacca ancora l influencer: Non mi interessa mettermi contro 24 milioni di followers . Continua la bagarre che vede protagonisti Matteo Renzi e Chiara Ferragni, che insieme al marito Fedez, ...

Fedez attacca Zayn Malik Più Sani Più Belli Fedez attacca Zayn Malik dopo gli insulti all’Italia Fedez contro Zayn Malik dopo il commento offensivo durante la gara di ieri sera. La reazione ironica del rapper ...

Italia-Inghilterra, diretta social. Zayn Malik offende gli azzurri. Berlusconi con Galliani. Leone Ferragni piange al gol inglese Leggi anche: DDL Zan: Fedez attacca il Vaticano. “Perché l’Italia è così sporcacciona?”. ha scritto Zayn Malik ieri su Twitter, mentre l’Italia disputava il match contro l’Inghilterra, probabilmente ...

E forse anche per questo non graffia, non, non recrimina, ma felpatamente manda a dire in ... Caso. Secondo lei il servizio pubblico deve controllare i contenuti o no? Non si è capito. "......Renziancora l influencer: Non mi interessa mettermi contro 24 milioni di followers . Continua la bagarre che vede protagonisti Matteo Renzi e Chiara Ferragni, che insieme al marito, ...Fedez contro Zayn Malik dopo il commento offensivo durante la gara di ieri sera. La reazione ironica del rapper ...Leggi anche: DDL Zan: Fedez attacca il Vaticano. “Perché l’Italia è così sporcacciona?”. ha scritto Zayn Malik ieri su Twitter, mentre l’Italia disputava il match contro l’Inghilterra, probabilmente ...