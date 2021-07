Federico Chiesa chiama la mamma durante i festeggiamenti per la vittoria a Wembley | VIDEO

(Di lunedì 12 luglio 2021)ladopo laLe telecamere dihanno ripresoper ladell’Italia a Euro2020 in un momento molto speciale: quello in cui attiva il comando vocale del cellulare ed esclama, tra i rumori e il clamore della festa: “la”.

goal : Federico Chiesa appreciation post ?? #EURO2020 #ITA #ENG - EURO2020 : ???? Federico Chiesa, Ciro Immobile, Manuel Locatelli & Domenico Berardi ?? #EURO2020 | #ITA - ZwebackHD : Federico Chiesa appreciation tweet ?? - trustmeljp : RT @_alloveragain: Federico Chiesa bimbo super mini che corre, sventolando la bandiera, renderà la vostra tl un posto felice #ItsComingRome… - Chiara52304171 : RT @_alloveragain: Federico Chiesa bimbo super mini che corre, sventolando la bandiera, renderà la vostra tl un posto felice #ItsComingRome… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Chiesa

Continua Francesco Acerbi Nicolò Barella Alessandro Bastoni Andrea Belotti Domenico BerardiBernardeschi Leonardo Bonucci Gaetano Castrovilli Giorgio ChielliniBryan ...... del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Premier inglese Boris Johnson e tanto, tanto altro in questo post finale di Euro 2020 compreso un comando vocale bellissimo di...Le telecamere di Wembley hanno ripreso Federico Chiesa durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Euro2020 in un momento molto speciale: quello in cui attiva il comando vocale del ...Giudicata negativa la prestazione del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, mentre il terzino partenopeo Giovanni Di Lorenzo strappa la sufficienza.