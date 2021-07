Farnesina “Le norme di Malta non consentono ancora rientri” (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A partire dal 6 luglio 2021, un numero crescente di connazionali in viaggio a Malta, in maggioranza minorenni che partecipavano a corsi di lingua organizzati da college e scuole locali, è risultato positivo al covid-19 o ha avuto contatti con individui positivi, a seguito del tampone antigenico effettuato a ridosso della partenza per rientrare in Italia. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Malta sono state immediatamente informate e dal primo momento hanno fornito supporto diretto ai connazionali in loco, nonchè alle famiglie in Italia. Le Autorità locali hanno proceduto all’isolamento di tutti coloro che sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A partire dal 6 luglio 2021, un numero crescente di connazionali in viaggio a, in maggioranza minorenni che partecipavano a corsi di lingua organizzati da college e scuole locali, è risultato positivo al covid-19 o ha avuto contatti con individui positivi, a seguito del tampone antigenico effettuato a ridosso della partenza per rientrare in Italia. Lae l’Ambasciata d’Italia asono state immediatamente informate e dal primo momento hanno fornito supporto diretto ai connazionali in loco, nonchè alle famiglie in Italia. Le Autorità locali hanno proceduto all’isolamento di tutti coloro che sono ...

