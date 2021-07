Farmaceutica | brevetti fondamentali per innovazione del settore

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Icostituiscono un riferimento essenziale per la divisione del lavoro innovativo in campo farmaceutico. Pensiamo alla molteplicità di traiettorie di ricerca che si sono aperte nella ricerca di nuovi vaccini efficaci contro Covid-19. Quale altro meccanismo di stimolo di esplorazione in condizioni d'incertezza avrebbe consentito di ottenere risultati analoghi?". Così Fabio Pammolli, professore ordinario di Economia e Management del Politecnico di Milano, intervenendo al secondo incontro organizzato con il sostegno dell'Italian American Pharmaceutical Group (Iapg) e del Gruppo europeo e nipponico di Farmindustria (EUNIpharma), dal ...

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "I brevetti costituiscono un riferimento essenziale per la divisione del lavoro innovativo in campo farmaceutico. Pensiamo alla molteplicità di traiettorie di ricerca che si sono aperte nella ricerca di nuovi vaccini efficaci contro Covid-19. Vediamo ..." In questi giorni è acceso il dibattito sulla possibilità di revocare temporaneamente l'efficacia dei brevetti sui vaccini anti Covid-19, per aumentarne la produzione a favore dei Paesi poveri.