Facebook e Twitter nel mirino per non aver rimosso abbastanza velocemente gli insulti razzisti ai giocatori inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) Come era prevedibile, dopo il clamore per gli insulti razzisti riservati ai giocatori della nazionale Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, Facebook (quindi anche Instagram) e Twitter sono stati chiamati in causa per non essersi occupati di rimuovere il materiale abbastanza velocemente. Questo dibattito è nel pieno svolgimento ovunque nel mondo ma, ovviamente, quando gli insulti sono visibili su larga scala perché rivolti a giocatori di calcio di fama internazionale la questione torna in cima alle priorità di piattaforme, governi e ...

