Fabrizio Colica di Pechino Express ha sposato il fidanzato Giacomo Visconti

(Di lunedì 12 luglio 2021)di(che prima ha fatto coppia col fratello, poi con il rapper Tommy Kuti), ha finalmenteil suo. A distanza di due anni dal coming out pubblico è arrivato anche il sì, come confessato via Instagram dal comico. “Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Colica

L'annuncio è stato dato via Instagram. "Oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati", ha scritto online, metà del duo omonimo, pubblicando due foto del matrimonio con Giacomo Visconti. Lo youtuber ha spiegato come il sogno delle nozze sia nato con il primo lockdown, quando "siamo ..., del duo Le Coliche, ha sposato Giacomo Visconti, al quale ha dedicato delle splendide promesse di matrimonio Nella giornata di ieri, sabato 10 luglio,ha sposato il ...Fabrizio Colica, noto attore romano del duo comico Le Coliche, nonché ex concorrente di Pechino Express, ha finalmente potuto sposarsi con il ...La web star del duo “Le coliche”, ed ex partecipante di Pechino Express ha detto sì al suo compagno, Giacomo Visconti. Fabrizio ha pubblicato un tenero scatto con il marito, a cui ha indirizzato delle ...