Europei | Azzurri cantano ' It' s coming Rome' e ' notti magiche'

(Di lunedì 12 luglio 2021) "It's, It'a" e "". Glicon i circa mille tifosi in festa, appena arrivati con il pullman scoperto all'hotel Parco dei Principi. Tra i protagonisti al megafono ad ...

Advertising

SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - RaiPlay : ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020… - zazoomblog : Europei tra i tifosi che circondano il pullman degli azzurri: Unemozione grandissima - #Europei #tifosi #circondano… - zazoomblog : Europei: azzurri in hotel e parte coro i campioni dellEuropa siamo noi... - #Europei: #azzurri #hotel #parte -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Azzurri

...di calcio2020, vinta dall'Italia contro l'Inghilterra è stata un simbolo di amicizia tra il nostro Paese e la Germania. Vari i motivi per cui numerosi tedeschi hanno tifato per gli: ...Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente. Gliricevuti da Mattarella. Mancini, 'vittoria dedicata agli italiani' Articolo successivoal Quirinale. ...Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando a Palazzo Chigi alla Nazionale italiana campione d'Europa ( I MOMENTI CLOU - LA CAVALCATA AZZURRA - LA GIOIA DEI TIFOSI ) e a Matteo Berrettini . Sono ...Al Quirinale come sul campo di calcio, gli azzurri campioni d'Europa hanno cantato, senza risparmiare la voce, l'inno nazionale prima dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarell ...