Europei, Zoff: “Vittoria senza discussioni, Italia sola squadra in campo” (Di lunedì 12 luglio 2021) “E’ stata una Vittoria senza discussioni, non c’è stata partita. L’Italia è stata grandissima, la sola squadra in campo”. Lo afferma all’Adnkronos Dino Zoff, ex allenatore di calcio ed ex portiere, campione d’Europa nel 1968 e campione del mondo nel 1982 con la nazionale Italiana, che ha allenato dal 1998 al 2000, sulla Vittoria dell’Italia sull’Inghilterra agli Europei di calcio. “L’Inghilterra è stata fortunata ad arrivare ai rigori e Donnarumma è stato grandissimo”, aggiunge. ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 luglio 2021) “E’ stata una, non c’è stata partita. L’è stata grandissima, lain”. Lo afferma all’Adnkronos Dino, ex allenatore di calcio ed ex portiere, campione d’Europa nel 1968 e campione del mondo nel 1982 con la nazionalena, che ha allenato dal 1998 al 2000, sulladell’sull’Inghilterra aglidi calcio. “L’Inghilterra è stata fortunata ad arrivare ai rigori e Donnarumma è stato grandissimo”, aggiunge. ...

Advertising

DatodiPaola : @borrillo62 @CasatiSilvano precocità insolita per un portiere, comunque Zoff (n.1942) ne aveva 40 ai Mondiali 198… - LVeraci : I Capitani azzurri vincenti Mondiale 34 Umberto Caligaris (Juventus) Mondiale 38 Giuseppe Meazza (Inter) Europei… - tonzani : Vinciamo o perdiamo, #Italia non gioca così bene faglie Europei del 2000, quando allenava Zoff. Ve.lo dove uno che… - Manzo_xy : #DinoZoff Presidente della Repubblica per parare Berlusconi Casini Draghi e gli altri assaltatori della diligenza.… - OrnellaFelici : L’11 Luglio 1982, data memorabile per gli italiani. Il grande Dino Zoff alza al cielo la Coppa del mondo: Nella dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Zoff Euro2020, è Donnarumma l'eroe: "Siamo una squadra fantastica" ... con i suoi 22 anni può puntare a entrare nella storia del calcio italiano , senza temere l'ombra di mostri sacri come Gigi Buffon e Dino Zoff. Nella fase a girone il 21 di Castellammare di Stabia ...

Italia campione d'Europa: Gioia, bellezza e lacrime. Grazie, Azzurri ... dopo il successo del 1968, la nazionale di Zoff e capitan Facchetti, di Riva e Anastasi, superando,... E in questi Europei tutta una nazione (cancellando per un attimo, per un sospiro l'ombra lunga ...

Europei, Zoff: "Vittoria senza discussioni, Italia sola squadra in campo" Adnkronos Italia, Zoff: "Grande Mancini, ma questo è solo l'inizio" Zoff sull'Italia «Questa Nazionale può aprire un’epoca: è una squadra bella, solida, compatta, infinita. Non c’è stata partita, siamo stati superiori all’Inghilterra. Ab ...

Donnarumma è l'eroe di Wembley: festa da Castellammare a Pompei Gigioooo! Piangono tutti, tutti. È lui, l'eroe di Wembley. La sua vita scorre velocissima davanti a sé quando para a Sancho e Saka (gli specialisti gettati nella mischia ...

... con i suoi 22 anni può puntare a entrare nella storia del calcio italiano , senza temere l'ombra di mostri sacri come Gigi Buffon e Dino. Nella fase a girone il 21 di Castellammare di Stabia ...... dopo il successo del 1968, la nazionale die capitan Facchetti, di Riva e Anastasi, superando,... E in questitutta una nazione (cancellando per un attimo, per un sospiro l'ombra lunga ...Zoff sull'Italia «Questa Nazionale può aprire un’epoca: è una squadra bella, solida, compatta, infinita. Non c’è stata partita, siamo stati superiori all’Inghilterra. Ab ...Gigioooo! Piangono tutti, tutti. È lui, l'eroe di Wembley. La sua vita scorre velocissima davanti a sé quando para a Sancho e Saka (gli specialisti gettati nella mischia ...