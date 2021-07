Europei | von der Leyen molto contenta del risultato della finale

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - HuffPostItalia : Von der Leyen alla finale degli Europei tiferà Azzurri - avvelenataa : La Von Der Leyen con la maglia dell'Italia simbolo del poco rancore che hanno tutti gli europei verso gli inglesi #brexit #europei2021 - ferre_franz : @durezzadelviver ... e a seguire un servizio (forse più un servizietto...) su quanto era contenta la Von Der Leyen… - old_marlet : Accusano di provincialismo chi parla di #Brexit; addirittura di ritardo mentale?? Può darsi, ma in questa compagnia… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei von

Dall'Ue e dalla Germania arrivano le congratulazioni per la vittoria dell'Italia aglidi calcio, con la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, "molto contenta" per la vittoria degli Azzurri, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto i suoi "...La presidente della Commissione europea Ursulader Leyen "è chiaramente molto contenta di questo risultato" della finale deglidi calcio ieri a Wembley, con la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra. Lo ha riferito oggi il portavoce ...Nell'abisso del male, in una delle ferite piu' grandi che l'umanita' ha inferto a se stessa, trovare le radici per i valori che rendono necessaria ...Il premier sloveno, che vorrebbe importare in Patria il metodo ungherese, è contestato da un’opposizione crescente. E domenica ha perso un referendum ...