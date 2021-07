Europei | Vezzali ' sport straordinaria locomotiva emotiva Paese'

(Di lunedì 12 luglio 2021) "Non è stato un sogno. Ancora una volta losi è dimostrato unadel". Così il sottosegretario allo, Valentina, è tornata a omaggiare il ...

Così il sottosegretario allo sport, Valentina, è tornata a omaggiare il trionfo dell'Italia aglidi calcio. "Ed è solo l'inizio - scrive l'ex campionessa di scherma su Twitter - Ci ...... da Valentina, ora sottosegretaria allo Sport, a Elisa Di Francisca, Giovanna Trillini, ... "Roberto - svela Marianna - se lo sentiva che avrebbe vinto i Campionatie da mamma me lo ...Sono le parole via twitter del sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali. “Ma ora prepariamoci a vivere questa giornata dell’orgoglio azzurro! #GrazieRagazzi”, conclude l’ex campionessa ...Sono le parole via twitter del sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali. “Ma ora prepariamoci a vivere questa giornata dell’orgoglio azzurro! #GrazieRagazzi”, conclude l’ex campionessa ...