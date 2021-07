Europei: sindaco Monza, 'Pessina l'ho visto nascere, lo aspettiamo per festeggiare' (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi abbiamo festeggiamo un po' di più perché abbiamo la fortuna che uno dei beniamini che ci ha portato sul tetto d'Europa è un monzese doc, un ragazzo che ho visto veramente nascere perché sono un amico fraterno dei genitori". Il sindaco di Monza Dario Allevi aspetta a braccia aperte Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale con cui ieri, a 24 anni, ha vinto gli Europei battendo l'Inghilterra. "L'ho visto fin dai primi passi dell'avventura calcistica - racconta il primo cittadino all'Adnkronos - quando questo bambino di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi abbiamo festeggiamo un po' di più perché abbiamo la fortuna che uno dei beniamini che ci ha portato sul tetto d'Europa è un monzese doc, un ragazzo che hoveramenteperché sono un amico fraterno dei genitori". IldiDario Allevi aspetta a braccia aperte Matteo, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale con cui ieri, a 24 anni, ha vinto glibattendo l'Inghilterra. "L'hofin dai primi passi dell'avventura calcistica - racconta il primo cittadino all'Adnkronos - quando questo bambino di ...

Advertising

RoyLepore : #Europei: al Forte dei marmi sulla sabbia 'Grazie Italia' Complimenti del sindaco in particolare a Evani e Chiesa - ansa_marche : Europei: sindaco Jesi, Mancini vero fuoriclasse Nazionale - bafio55 : RT @soniabetz1: Più facile che io diventi Sindaco che l'Italia vinca gli Europei: chi l'ha detto? Come un Fassino qualsiasi ??#Gualtieri htt… - ildominatorix : RT @soniabetz1: Più facile che io diventi Sindaco che l'Italia vinca gli Europei: chi l'ha detto? Come un Fassino qualsiasi ??#Gualtieri htt… - AnsaToscana : Europei: al Forte dei marmi sulla sabbia 'Grazie Italia'. Complimenti del sindaco in particolare a Evani e Chiesa… -