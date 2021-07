Europei, Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche due dive di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l'Italia, vincitrice degli Europei dopo avere battuto l'Inghilterra la scorsa note. "Brava Italia!" ha twittato Sharon ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche due dive di Hollywood comeper l', vincitrice deglidopo avere battuto l'Inghilterra la scorsa note. "Brava!" ha twittato...

Advertising

CristianoTerenz : @MarykoMayko La figlia di Susan si chiama Valentina Amurri mentre Sharon che in passato ha vissuto a Milano l'anno… - statodelsud : Europei 2020, Sharon Stone e Susan Sarandon esultano per la vittoria dell’Italia - Pino__Merola : Europei 2020, Sharon Stone e Susan Sarandon esultano per la vittoria dell’Italia - markovaldo59 : Anche due dive di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l'Italia vincitrice degli Europei d… - AnsaMarche : Europei: Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato Italia. 'Brava Italia' e 'Grazie ragazzi' twittano le due star -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Sharon Europei, Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato Italia Anche due dive di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l'Italia, vincitrice degli Europei dopo avere battuto l'Inghilterra la scorsa note. "Brava Italia!" ha twittato Sharon Stone dopo la fine della partita, ...

Europei 2020, Sharon Stone e Susan Sarandon esultano per la vittoria dell'Italia L'entusiasmo delle due dive per l'Italia approfondimento Finale Europei 2020, Orlando Bloom canta l'inno dell'Italia. VIDEO Sia Sharon Stone che Susan Sarandon non hanno mai fatto mistero di amare l'...

Europei: Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato Italia Agenzia ANSA Europei, Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato Italia Anche due dive di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l’Italia, vincitrice degli Europei dopo avere battuto l’Inghilterra la ...

Europei 2020, Sharon Stone e Susan Sarandon esultano per la vittoria dell’Italia “Brava Italia!” scrive Sharon Stone sotto una bella foto corale che ritrae gli Azzurri di Mancini negli istanti dopo la premiazione. La diva di Hollywood aveva già espresso i suoi complimenti per la n ...

Anche due dive di Hollywood comeStone e Susan Sarandon hanno tifato per l'Italia, vincitrice deglidopo avere battuto l'Inghilterra la scorsa note. "Brava Italia!" ha twittatoStone dopo la fine della partita, ...L'entusiasmo delle due dive per l'Italia approfondimento Finale2020, Orlando Bloom canta l'inno dell'Italia. VIDEO SiaStone che Susan Sarandon non hanno mai fatto mistero di amare l'...Anche due dive di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l’Italia, vincitrice degli Europei dopo avere battuto l’Inghilterra la ...“Brava Italia!” scrive Sharon Stone sotto una bella foto corale che ritrae gli Azzurri di Mancini negli istanti dopo la premiazione. La diva di Hollywood aveva già espresso i suoi complimenti per la n ...