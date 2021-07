Europei, Renzi festeggia la vittoria dell’Italia con un tuffo in piscina: “Quanto si gode” | VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa, Matteo Renzi festeggia con un tuffo in piscina Matteo Renzi festeggia la vittoria dell’Italia agli Europei con un tuffo in piscina, immortalato in un VIDEO poi postato sui suoi profili social. Il leader di Italia Viva ha infatti postato un filmato in cui si vede mentre si tuffa in piscina con tanto di bandiera tricolore in mano. “Quanto si gode! Viva l’Italia. Grazie ragazzi” ha scritto l’ex premier. Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa, Matteocon uninMatteolaaglicon unin, immortalato in unpoi postato sui suoi profili social. Il leader di Italia Viva ha infatti postato un filmato in cui si vede mentre si tuffa incon tanto di bandiera tricolore in mano. “si! Viva l’Italia. Grazie ragazzi” ha scritto l’ex premier.

Advertising

marialuisadondi : RT @andrea_pertici: Con la povertà in crescita e le differenze sociali in aumento, Renzi chiede l’abrogazione del #redditodicittadinanza.… - AgenziaVISTA : Renzi festeggia la vittoria degli Europei con un bagno in piscina mentre sventola il tricolore #Renzi #Euro2020… - ImperioGrazia : @Lucrezi97533276 In sintesi: Renzi ha vinto gli europei....:))) - Giuggio72684862 : RT @EmilianaCarifi: Ieri c'è stata l'intesa tra Conte e Grillo, e la nazionale ha vinto gli Europei di calcio. Se avessero anche arrestato… - LuigiAssecasa : RT @EmilianaCarifi: Ieri c'è stata l'intesa tra Conte e Grillo, e la nazionale ha vinto gli Europei di calcio. Se avessero anche arrestato… -