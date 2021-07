**Europei: Mancini, 'ieri abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il Paese'** (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. Mi permetto di manifestare il mio più sentito ringraziamento per essere stato il nostro primo tifoso. Ho visto che ha gioito tantissimo e ci fa molto piacere. Insieme a tantissimi italiani che ci hanno fatto sentire ogni giorno quanto sia forte l'amore del nostro Paese per la Nazionale, ieri abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il Paese che è tornato a festeggiare e stringersi insieme". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini nel suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. Mi permetto di manire il mio più sentito ringraziamento per essere stato il nostro primo tifoso. Ho visto che ha gioito tantissimo e ci fa molto piacere. Insieme a tantissimi italiani che ci hanno fatto sentire ogni giorno quanto sia forte l'amore del nostroper la Nazionale,unadiperilche è tornato a festeggiare e stringersi insieme". Lo ha detto il ct azzurro Robertonel suo ...

Advertising

chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - ADeLaurentiis : Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europe… - Corriere : Felicità e commozione, Mancini e Vialli si abbracciano in lacrime - f1marinacci : MONDIALI: 6 finali 4 ???????? EUROPEI: 4 finali 2 ???? #Italia #ItsComingHome #simplythebest #FinalEuro2020 #Mondiali… - divorex82 : RT @Gazzetta_it: La lettera degli eroi del Mundial ‘82 ai ragazzi di Mancini: 'Ci rivediamo in voi' #ItaliaInghilterra #Euro2020 https://t.… -