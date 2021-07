Europei | l’Italia ha vinto ed è la ripartenza per la Nazione | il tifo e la gioia dei VIP | da Laura Pausini a Can e Diletta Leotta FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 12 luglio 2021) Anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono rimasti incollati ai televisori per assistere alla vittoria delcontro l’Inghilterra. Nessun pronostico è riuscito a prevedere una finale così impegnativa e sofferta. L’ultimo atto degli Euro 2020 si pone subito in salita per gli azzurri, costretti ad incassare al 2? la rete di Shaw. Ma nella … L'articolohaed è laper la: ile ladei VIP, daa Can e...