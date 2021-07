Europei | Lippi | ' l' Italia ha giocato grande partita | Inghilterra contratta e solo lanci lunghi'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Ieri sera contro un', evidentemente moltoperché hanno sentito fortemente il condizionamento di dover vincere per forza, perché giocavano in casa dopo la prima volta, a Wembley, hannosottotono, ma l'hauna, ha dominato per 120', andando a giocarsi laalla, con sicurezza e personalità". Lo ha detto l'ex ct azzurro vincitore del MOndiale 2006 Marcelloalla Rai, sul successo azzurro a Euro 2020. "Si vedeva una ...

Advertising

tambu1991 : Allenatori che hanno vinto trofei internazionali con la nazionale di calcio italiana: Vittorio Pozzo (Mondiali 193… - qn_lanazione : #europei2020 , #Lippi farà il tifo per l’Italia dalla sua barca - infoitsport : Europei, Lippi farà il tifo per l’Italia dalla sua barca - HattoriHanzo81 : RT @willy_signori: @mirkonicolino Mirko, possiamo girarci intorno quanto ci pare, ma se tu vali 9 e porti a casa 7 hai fatto meno di quello… - willy_signori : @mirkonicolino Mirko, possiamo girarci intorno quanto ci pare, ma se tu vali 9 e porti a casa 7 hai fatto meno di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Lippi

Spread the love Davide, agente di Giorgio Chiellini ,...Bravo Mancini e bravi tutti gli azzurri" ha conclusoFlorenzi e la dedica a Vialli: "Un esempio vivente" Italia, il divertente post dell'ambasciata irlandese per la vittoria agliRoma, 12 lug. "Ieri sera contro un'Inghilterra, evidentemente molto contratta perché hanno sentito fortemente il condizionamento di dover vincere per forza, per ...Davide Lippi, torna a parlare del giocatore della Roma, che non ha potuto disputare le gare finali dell’Europeo a causa dell’infortunio. L’agente del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ...