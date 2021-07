Europei, la promessa di Mancini alla festa del Fatto.it: “Trofeo manca dal 68, momento di portarlo a casa” (Di lunedì 12 luglio 2021) In occasione del decennale del Fattoquotidiano.it, nell’estate del 2020, sono stati organizzati diversi eventi online, uno di questi ha visto protagonista proprio il ct della Nazionale Roberto Mancini che ha risposto alle domande di Andrea Scanzi e Pierluigi Giordano Cardone: “Io penso che l’Italia è sempre obbligata a vincere, anche quando magari non parte favorita come ai prossimi Europei. Sappiamo che ci sono squadre più forti, almeno sulla carta, come la Francia o il Portogallo, però questo non vuole dire che l’Italia non deve partire per vincere e, allo stesso tempo, visto che non vinciamo gli Europei dal 68, sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) In occasione del decennale delquotidiano.it, nell’estate del 2020, sono stati organizzati diversi eventi online, uno di questi ha visto protagonista proprio il ct della Nazionale Robertoche ha risposto alle domande di Andrea Scanzi e Pierluigi Giordano Cardone: “Io penso che l’Italia è sempre obbligata a vincere, anche quando magari non parte favorita come ai prossimi. Sappiamo che ci sono squadre più forti, almeno sulla carta, come la Francia o il Portogallo, però questo non vuole dire che l’Italia non deve partire per vincere e, allo stesso tempo, visto che non vinciamo glidal 68, sarebbe ...

