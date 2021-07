Europei: la Nazionale di calcio e il tennista Berrettini alle 18 a Palazzo Chigi (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La squadra e lo staff tecnico della Nazionale italiana vincitrice dei campionati Europei di calcio e il tennista Matteo Berrettini saranno ricevuti oggi pomeriggio, alle ore 18 a Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Le immagini della cerimonia interna saranno diffuse sui canali della Presidenza del Consiglio. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La squadra e lo staff tecnico dellaitaliana vincitrice dei campionatidie ilMatteosaranno ricevuti oggi pomeriggio,ore 18 a, dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Le immagini della cerimonia interna saranno diffuse sui canali della Presidenza del Consiglio. Si legge in una nota di

