Europei, la festa appena cominciata è già finita. I virologi: «Gli assembramenti apoteosi del virus»

La festa appena cominciata, è già finita. Quella della vittoria agli Europei, s'intende. Neanche il tempo di una clacsonata collettiva e già virologi, "dotti, medici e sapienti", lanciano l'allarme. «I festeggiamenti nelle piazze – avverte infatti l'infettivologo Massimo Andreoni – sono l'apoteosi della trasmissione del virus. La cosa migliore per aumentare la sua trasmissibilità». Ci sarà da credergli, visto che è direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) nonché primario di Infettivologia al policlinico romano.

