Europei | Italia campione | l’account della Nazionale ‘It’s coming to Rome’

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “It’sto Rome”. Con questo tweetufficialena esulta sui social dopo il successo degli azzurri di Mancini, facendo il verso all’ormai famoso slogan che ha accompagnato l’Inghilterra per tutto l’Europeo, con gli inglesi che speravano di riportare il calcio lì dove è stato inventato. E sul tweet pubblicato, viene anche tracciato il percorso che la coppa farà per tornare da Londra a Roma, 2 ore e 35? di volo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E nella Capitale le strade, a cominciare dal Lungotevere, sono diventate un carosello di auto e bandiere tricolore per la vittoria deglidell'di Roberto Mancini. Con le persone a fare ...... hanno ben rappresentato l'e hanno reso onore allo sport'. Così il Presidente della Repubblica, , ha commentato a caldo a Wembley la vittoria della Nazionale ai campionatidi calcio.Adesso però piano, qui sul tavolo della tribuna stampa c’è una Moleskine piena di appunti. Per qualche minuto restiamo storditi, Sterling s’infila ovunque, Kane è bravissimo nelle sponde, ma poi — pia ...Italia subito sotto, Inghilterra avanti con il gol di Shaw. La notte di Wembley è iniziata male per gli azzurri che si sono ritrovati sotto dopo appena 2'. Ai rigori super Donnarumma, decisivi gli err ...