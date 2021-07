Europei: il Papa 'contento per l'Italia', auguri agli Azzurri anche dalla Merkel (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato, il Papa ha gioito per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio . 'Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale Italiana con le persone che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato, ilha gioito per la vittoria dell'di calcio . 'Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionalena con le persone che ...

