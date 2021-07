Europei | Gravina | ' Avevamo voglia di dare una grande risposta!'

(Di lunedì 12 luglio 2021) "Siamo contenti per il fatto che il presidente Mattarella abbia potuto gioire con noi: sappiamo bene che in Italia c'e' un'esplosione di festa. Siamo molto felici:diuna...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Gravina

Queste le parole di Gabrieleai microfoni di Sky Sport, dopo che l'Italia si è proclamata campione d'Europa. "È stata una testimonianza di grande affetto per tutto il nostro Paese. Venivamo ...La festa per la vittoria della nazionale aglisi è trasformata in tragedia a Calatagirone. Giuseppe Di Martino, di 22 anni, è il giovane ... sono stati trasferiti all'ospedaleSanto ...Facebook Shares Il sindaco Gino Ioppolo: “Città attonita” Un 19enne, Giuseppe Di Martino, è morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Caltagirone.L’impatto e’ avvenuto non distante dall’ospedale ‘Gravina’, dove i quattro feriti sono stati subito portati. Nessuno di loro e’ in pericolo di vita. L’Italia ha vinto gli Europei di calcio”, “ma a ...