Europei e festeggiamenti | rischio nuova ondata? Cosa dicono gli esperti

(Di lunedì 12 luglio 2021) “La vittoria degliè un evento fantastico, ma è certo che quello che si è visto nelle piazze con iè l’apoteosi della trasmissione del virus. Lamigliore per aumentare la sua trasmissibilità”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “C’è’ una realtà epidemiologica con cui dobbiamo fare i conti – ricorda Andreoni – L’aumento dei contagi e i rischi della variante Delta sono sotto gli occhi di tutto. Ci sono focolai anche in Italia e tutto lascia ...

Advertising

ilpost : Le foto dei festeggiamenti per gli Europei nelle città italiane - repubblica : Finale degli Europei, a Milano 15 feriti nei festeggiamenti in piazza Duomo: gravi tre ventenni - Adnkronos : Scontro auto-moto durante festeggiamenti Europei, un morto e 4 feriti nel catanese. - MaxCharmed : RT @SkyTG24: Europei, festeggiamenti a Vercelli: danneggiata la statua di Cavour - giomo2 : RT @Adnkronos: Europei e festeggiamenti, rischio nuova ondata #covid? Cosa dicono gli esperti. #Euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Europei festeggiamenti

Jovanotti, invece, ha condiviso un'immagine deiaccompagnato da un verso preso in ... motto degli'96 giocati in Inghilterra, la patria del calcio, riadattato a mantra per ...Italia campione, effetto Draghi: calcio, tennis e musica così il nostro Paese è tornato protagonista Finale, Saka sbaglia il rigore decisivo e i tifosi inglesi lo insultano sui social: 'Torna ...Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci si sono fatti immortalare su Instagram a letto mentre abbracciano la Coppa degli Europei conquistata dopo la finalissima di ...CALTAGIRONE - "È una città attonita, quella che ha accolto la notizia della morte del 22enne Giuseppe Di Martino, un giovane pieno di vita, stroncata ...